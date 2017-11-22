公宅沒人抽？ 北市健康公宅辦說明會爆滿

北市府首次針對健康公宅35戶試辦「青年創新回饋提案計畫」，只要20至46歲青年，提出對推動社區有益的計畫書，經過審查核可就能免抽籤入住，現場來了超過200位民眾。（記者鍾泓良攝）

2017-11-22 21:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市位於松山區健康路、民生社區的健康公共住宅，由郝市府規劃興建，預計今年底完工，12月底開放民眾抽籤，預計明年3月底就可正式入住。而北市府首次針對健康公宅35戶試辦「青年創新回饋提案計畫」，只要20至46歲青年，提出對推動社區有益的計畫書，經過審查核可就能免抽籤入住，今天晚間7點都發局於自強里區民活動中心舉辦青創說明會，現場來了超過200人塞爆活動中心，許多民眾只能門外看直播。

健康公宅就在台北市健康路上，房型分為一房型8.5坪、二房型16.5坪、三房型22坪，分別提供360戶、100戶及47戶，合計507戶。公宅低層部設置社會福利設施，包含「老人服務中心」及「老人日間照顧中心」及提供45名0至2歲的托嬰服務。

雖然公宅租金尚未正式公布，但都發局曾透露週邊租金行情約900到1000元，若打85折約莫為每坪765到850元；若以單房型坪數計算，約莫在6500元至7200元之間。而都發局補充，若是符合資格，還可以再申請租金補貼，等於可以用更便宜價格入住。

而對於青年創新回饋提案計畫，都發局解釋，該計畫可讓青年入住公宅不用抽籤、不受家戶限制，朋友之間也能共同提案。而申請人須提出具有社會性、公共服務性的提案，如有青年會彈吉他或吹薩克斯風，就可以安排到日照中心教導長輩。都發局強調，若是依計畫入住公宅，會要求嚴守當時提出計畫，否則將有退場機制。