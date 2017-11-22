衛武營放閃！亞洲最大3D光雕秀 炫麗演繹高雄城市發展

高雄衛武營國家藝術文化中心今晚起一連5天，每晚7、8、9點推出「影音光雕的狂想」光雕秀，炫麗多變的光影變化投射在巨大的劇院外牆，讓人目不轉睛。（記者張忠義攝）

2017-11-22 20:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今晚推出亞洲最大劇院3D光雕秀，以長228米、高30米外牆，演出高雄城市發展，重頭戲高雄市兒童合唱團穿梭其中演唱《歡樂頌》，虛實交錯、五彩繽紛，震撼力十足，展現世界級的藝術饗宴。

衛武營籌備處以「The First Seeds榕樹下的記憶」為主題，推出公共藝術「影音光雕的狂想」，文化部長鄭麗君、高雄副市長史哲今出席，共同為活動揭開序幕，數千名民眾在綠樹環繞下，坐在草地上欣賞藝術表演，熱鬧滾滾。

鄭麗君致詞時掛保證，衛武營明年10月如期開幕，見證高雄脫胎換骨，從重工業的城市，引入創新文化內涵，成為最後一塊拼圖，在中央與地方攜手合作下，讓台灣的藝術文化從高雄出發，成為亞洲與世界表演藝術交流的新舞台。

光雕秀內容以老樹的記憶，演繹高雄城市的發展，從漁港蛻變成都市，看見城市指標85大樓，帶入衛武營的前世今生，從過去的軍事基地，變成亞洲藝術文化的新綠洲。

隨後由2017衛武營藝術祭推出「秋老虎音樂祭」接棒，邀請國內、外知名樂團演出，包括日本WASABI等，帶來世界各地的新音樂，讓民眾聽得如癡如醉。

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衛武營國家藝術文化中心今晚推出亞洲最大劇院3D光雕秀，長228米、高30米外牆，演繹高雄城市發展。（資料照，記者張忠義攝）