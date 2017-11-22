台中天空出現「冬日藍」 明後天中南部空品亮紅燈

台中今天空品佳，出現「冬日藍」天。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-22 18:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中難得見「冬日藍！」這2、3天台中市大氣擴散條件佳，空氣品質佳，出現難得藍天白雲，一度早上因霧氣重、大氣濕度達90%以上，影響能見度，待早上水氣蒸散就放晴，能見度清晰，有民眾指開車行經一高大雅交流道，還能遠眺苗栗青山，感到驚喜，不過環保署預測明天因東北季風增強，境外污染物恐移入，中南部空品亮橘至紅燈，民眾應做好自我防護。

環保局表示，今日上午清晨部分地區一度有陽光，但7時過後就轉為多雲，因大氣的濕度值高達90%以上，全市16處空品監測站仍有13處亮綠燈良好等級，3處為黃燈普通等級，但天空能見度一度受濕度過高影響而偏低，隨後8時餘天氣放晴，大氣水氣蒸散，台中天空已出現藍天白雲，整天維持15處綠燈的好空氣。

不過根據環保署空品預報，明後天東北季風增強，恐有空污境外移入，中部空品惡化，呈現警戒橘至紅害等級，南部則會更糟，提醒民眾加強防護，可上台中市環保局官網或環保署空質品質監測網查詢。

環保局也說，這兩天空氣好，除了大氣擴散條件佳，人為空污防制也有助益，今年1至11月PM2紫爆天數為19日，比去年有50天，有顯著改善。在固定污染源防制上，全市近800座燃重油鍋爐，已有41座改用天然氣，目前也有122座申請改裝，也加強工廠排放稽查管制。

移動污染源方面，二行程機車從103年有30萬輛已經減少至目前14萬餘輛，其中今年減少有3萬輛，政府補助改裝天然氣鍋爐和汰換二行程機車出現成效。還有逸散污染源，捷運和十三期重劃區的土建工程完工，加上一般工地防制，也減少空污產生。