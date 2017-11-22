北市食材登錄 16品牌咖啡加入平台

2017-11-22 13:00

〔記者周彥妤／台北報導〕國人飲用咖啡普及，市場規模一年約有600億，台北市衛生局今舉辦「台北市食材登錄平台」成果發表會，宣布平台新設立「連鎖咖啡廳專區」，目前共有16家品牌、556家連鎖咖啡廳上線登錄，揭露869項產品、2347種食材資訊。

連鎖咖啡廳 556家也上線登錄

衛生局食品藥物管理科參議兼代科長王明理指出，為讓民眾安心選購咖啡，輔導丹堤咖啡研磨專賣店、歐客佬精品咖啡、路易莎咖啡、85度C及西雅圖極品咖啡等16家品牌，響應食材登錄透明化，並於食材登錄平台另闢「連鎖咖啡廳專區」，目前共有556家連鎖咖啡廳上線登錄，揭露869項產品、2347種食材資訊。

食品烘焙伴手禮 44業者登錄納管

衛生局表示，食材登錄平台中的「食品烘焙伴手禮專區」，有44家業者自願加入平台登錄，也願意配合納管，目前共揭露1204項食材來源資訊，485份檢驗報告。

衛生局表示，食材登錄平台現有「高中職國中小」、「幼兒園」、「賣場」、「伴手禮」、「連鎖飲冰品」、「西式連鎖速食」、「連鎖咖啡廳」、「機關員工餐廳」及「夜市」9大專區，可搜尋特定產品的食材、營養資訊、包材等相關資訊，亦供檢驗報告查詢；首頁另有衛生福利部設置「食藥闢謠專區」的網頁連結，便於民眾釐清網路傳言。