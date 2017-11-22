國立高中職班級人數調降 高市教職工會：高雄應降至30人

高雄市教職工會建議高雄的高中職每班人數，應調降至30人。圖為三民家商勇奪全國高級中等學校學生技藝競賽18座獎盃的師生合照。（記者洪定宏翻攝）

2017-11-22 11:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕教育部國教署昨天宣布將調降國立高中職每班的學生人數，高雄市教師職業工會今天呼籲高市教育局跟進，以110學年度調降至30人為目標，落實精緻化教學。

高市教職工會副理事長陳建志指出，全國教師工會總聯合會早已多次行文教育部，建議調降高中職班級人數；今年10月28日舉辦「高中職校務政策研討會」時，又向國教署提案，呼籲「107學年度立即調降國立高中職班級人數至35人」，獲得國教署善意回應。

陳建志強調，108新課綱內涵強調「探究與實作」，新的大學入學方案更要求學生提供「學習歷程」紀錄，這些都必須在較少的班級人數之下，教師才能有效提供指導與協助。

高市教職工會理事長董書攸建議，高雄市的高中職應朝「110年每班人數調降至30人」努力，以落實精緻化教學，為高雄的人才培育打好基礎，提升競爭力。

國教署昨天宣布調降國立高中職每班學生人數，普通科目前每班40人，107學年度調降至38人，預計109學年度降至35人；專業群科及綜合高中學程目前是38人，107學年度要調降至37人。高雄市教師職業工會呼籲高雄市教育局跟進。