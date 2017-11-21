凱擘放棄代理NCC要查 頻道業者也發聲明抗議

2017-11-21 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕近日富邦集團旗下有線電視系統商凱擘大寬頻，於上週宣布明年起放棄頻道代理，但由於之前凱擘曾和其他19家電視台聯手欲下架「民視台灣台」和「民視第一台」兩頻道引發爭議，對此，國家通訊傳播委員會（NCC）今表示，若涉及違反「有線廣播電視法」或有其他違反「公平法」等情事，將依法核處或移請公平會依法辦理；而原先代理的頻道業者也發布聲明表達不滿。

綜合媒體報導，NCC表示，有關凱擘大寬頻等19家有線電視業者報請停播「民視台灣台」和「民視第一台」案，由於本件申請與各界關心的兩頻道跨平台於MOD上架，在時間上及事實上容有緊密關係之疑慮，且涉及數位化後頻道安排之多樣性與可行性，NCC將依職權立案調查，審慎進行後續行政程序。

NCC強調，有線廣播電視系統經營者如利用其市場優勢地位，以不正當的方式拒絕授權頻道或杯葛頻道業者到其他系統經營平台上下架，嚴重影響消費者收視權益及產業競爭發展等行為，NCC將會嚴格監理，並積極強化法制工具，建構公平競爭環境。

而據《經濟日報》報導，東森電視及緯來電視今天也發布聯合聲明稿，指責富邦集團旗下的凱擘片面宣布明年起終止有線電視頻道代理業務，甚至利用其寡佔優勢，逕自宣布將為新年度的頻道授權建立所謂的新規則，明顯視契約誠信及巿場協商機制於無物。

聲明稿中指出，富邦集團即便宣布放棄代理商身分，其財團勢力及寡佔市場的優勢不變，甚至可以令其免去市場的規範與制約，隱藏在具有寡佔市場力量的19家系統台背後，利用所謂的「新規則」向頻道索要更多的利益，甚至在市場上予取予求。

聲明稿也強調，有線電視市場長期以來建立的市場規則或許存在檢討及調整空間，但新的原則及秩序應是所有市場參與者透過理性及公平合理的協商及機制，絕非由一個寡佔市場的財團，打著建立市場新原則的旗幟，試圖為其更大的利益掠奪舖路。