抗議！光電廠員工爆料 50人過年前突遭無預警資遣

2017-11-20 23:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「我們被利用完，就輕易丟棄！」新竹一家光電廠的員工今晚在臉書「新竹爆料公社」爆料，控訴公司下午突然資遣50多名員工，「蓄意在過年前資遣我們，這樣就都不用發年終獎金了？」員工們將在21日一早發起抗議，爭取權益。

新竹縣政府勞工處表示，依規定，公司資遣員工應在10天前通報政府，縣府明早將派員到該公司，了解其資遣是否符合大量解僱勞工的相關規定。

新竹縣產業總工會和該公司工會決定將發動抗議，明早將號召員工一起到公司門口抗議。

該公司員工爆料，年關將近，今天下午2點突然被公司叫進會議室，要求帶齊識別證、內物櫃鑰匙和相關資料，現場大約有50多人。公司說明要依序叫號辦理資遣，並分批叫到小房間談判，辦完立即離開公司，還沒辦理的不能離開公司。

員工還說，過程中，員工們一度遭「限制個人自由」，直到有人報警求助，警察到現場，才改口說，只要繳交識別證就可以離開。公司也不願找工會協商談判。

員工指控，公司曾做調查，要求員工從「做二休二」改成「做四休二」，延長工作時間，「做四休二」很難兼顧家庭，但公司卻將不願意改「做四休二」的人員，直接解雇，無視員工意願與權益。

員工痛批：「公司惡意讓我們喪失工作，蓄意在過年前這個時間點資遣我們，我們覺得真的很不合理，以後每家公司都在11、12月資遣員工，這樣就都不用發年終獎金了？真的很不合理！」