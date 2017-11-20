醫病》甲狀腺結節影響美觀 經口切除手術傷口小

2017-11-20 21:03

〔記者林彥彤／台北報導〕35歲KTV男老闆日前因甲狀腺結節影響外觀而就醫，檢查後雖診斷為良性，但考量平時工作需面客，加上醫師評估可採用最新「經口甲狀腺切除手術」切除，術後傷口小，決定以手術治療，現已恢復良好，且幾乎找不到傷口。

三軍總醫院一般外科主治醫師施銘朗指出，甲狀腺結節患者常見症狀有外觀明顯可見、呼吸系統受影響或吞嚥困難等，若是患者為惡性腫瘤，就必須以手術切除。

施銘朗表示，過去雖有內視鏡搭配達文西機器手臂的微創手術，但患者往往需經歷較長的手術時間，且手術費用動輒十幾萬；而較便宜的傳統手術，傷口卻往往超過8公分以上，最糟的是嚴重影響外觀。

施銘朗今天發表，「經口甲狀腺切除手術」是最新手術治療方式，改由口前庭路徑，透過內視鏡高畫質放大完成手術，減少手術時間，且因口腔黏膜傷口癒合快，術後幾乎不見傷口。

施銘朗說，手術雖成功克服過去許多問題，但並非每一位患者皆適用，諸如腫瘤大於4公分以上、有頸部手術病史或是下排牙齒有帶金屬牙套等都不適用；另外術後也會有下唇麻木或手術部位感染等副作用。

施銘朗提醒，患者術前應與醫師溝通，找適合自己的治療方式，而患有甲狀腺機能亢進或低下的患者，每半年也應定期追蹤一次。