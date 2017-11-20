波斯菊花海壯觀 冬山火車站入冬後更美了

冬山火車站被譽為「最美車站」之一，近期縣府農業處在後方廣植波斯菊，吸引不少民眾前往拍照。（記者張議晨攝）

2017-11-20 18:29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「哇，好美喔！」宜蘭縣冬山火車站後方的5公頃農地，近期粉紅色波斯菊盛開，場面壯觀，吸引不少遊客駐足。縣府農業處表示，受氣候影響，波斯菊花期延後1個月，但美艷不減，花期預計持續到12月中旬。

宜蘭縣今年主辦全國運動會，配合全運會迎賓，宜蘭縣府農業處選定部分休耕農地，廣植波斯菊，總面積達60公頃，規模堪稱歷年最大，現值花季盛開，不少花田已被鋪上粉紅色「花毯」，風景宛如童話世界般浪漫。

其中，冬山火車站後方5公頃農地，波斯菊已全數盛開，搭配有「最美車站」之稱的冬山車站，吸引不少遊客前往留影，儼然成為冬山鄉的入冬後的新景點。

除了冬山火車站外，國道5號壯圍交流道至蘇澳交流道口，以及宜蘭市宜蘭轉運站、羅東運動公園周邊、縣政中心等，均有碩大波斯菊花海陪襯，粉紅色美景讓入冬的宜蘭添了不少色彩。

過去休耕水田多會種植田菁以維護地力，近年則有部分農田會改撒波斯菊代替，花期結束後再翻耕作為天然肥料，兼具美觀及實用。

縣府表示，目前多數波斯菊花田已逐漸盛開，預計花期到12月底為止，若民眾要賞花，可把握花期前往。