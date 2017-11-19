迪化街免費學童課後陪伴班 創辦人原來大有來頭

2017-11-19 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕即使在台北市區，仍有許多社會角落潛藏著需要幫助的學童，5名創辦人2011年起在大同區國順里開辦「放心窩」，透過免費課輔、供餐照顧學童，如今不少學生長大後成為志工，繼續回饋。

「放心窩」網站上提到，2010年底5位朋友發得台灣國民所得越來越高，但是被忽略的孩子也越來越多，希望將正面力量投入被忽略的社區，針對國小學童開辦課後陪伴計劃。

《蘋果》今天（19日）報導，這5名創辦人，原來是交通部長賀陳旦、前部長郭瑤琪、水晶唱片創辦人任將達、中華海洋生技公司CEO戴章皇以及台北大學社工系教授王品，他們在2011年起與國順里里長陳穎慧合作，成立「放學窩」照顧國小學童。

資深志工老師蔡玲玲提到，一開始有20名國小生進來，有不少行為偏差、脾氣火爆，後來在志工老師輔導下漸漸獲得改善。2015年改名為「放心窩」，目前有10位志工老師，照顧國小生14人、國中生10人及高中生3人，除了課業輔導、供餐外，也也韓語、烹飪、音樂等才藝課程。

放心窩協會總幹事曾子奇表示，在放學後志工老師會先接學童到公園玩，下午5點多回到里長辦公室寫功課，6點老師會帶著孩子們一起吃飯，對孩子相當有吸引力。有些學生一開始對課業連碰都不想碰，後來在志工老師的陪同教學下，漸漸產生興趣。

身為放心窩協會理事長的賀陳旦提到放心窩時滿臉笑容，他提到剛開始有些小孩毫無分寸，教起來很吃力，但在志工老師接力付出下，有的學員如今成為大學生，也會拉著學弟妹一起來當志工，甚至樂此不疲，讓放心窩不缺志工人力，形成善的循環。