陳昇綠島演唱會一波三折 唱完「關島」了！

近千歌迷與陳昇昨晚在綠島high翻天。（記者王秀亭翻攝）

2017-11-19 12:12

［記者王秀亭／台東報導］陳昇綠島「海嗨人生」演唱會，10月間因卡努颱風被迫延期至昨天，雖然昨晚飄著小雨，陳昇與歌迷仍然HIGH翻天，未料今天受東北季風影響，風浪過大，船班全部取消，歌迷被迫「關島」，歌迷們不禁說，聽演唱會同時體驗搭海盜船、「關島」，真是難得的綠島回憶。

歌手陳昇原本10月14日與台東縣政府合辦「海嗨人生」演唱會，卻在舉辦前夕遇上卡努颱風外圍環流帶來的豪大雨，海運中斷，部分演唱會器材運不進綠島，當天被迫宣布延期。

正式版「海嗨人生」演唱會終於在昨晚如期舉辦，吸引近千名歌迷前進綠島，還有不少歌迷是從香港、中國前來，雖有飄不停的小雨攪局，大家依然很HIGH，聽得盡興。

不少歌迷原定今天搭船回程，竟因東北季風，船班再度停航，有歌迷笑說，想聽這場陳昇演唱會真的一波三折，要先搶火車票到台東，還要克服離島冬天不穩定天氣，搭上離島交通船，又要忍受像「海盜船」的搖晃，當如願聽完很HIGH的演唱會，又要「關島一天」，回想整個過程真的符合演唱會「海嗨人生」名稱。

演唱會主持人「秀秀」說，既然今天無法搭船，不少人「關島」變「環島」，騎上機車遊綠島，促進在地消費。

船公司表示，明天是否開航，需視東北季風影響程度再決定。