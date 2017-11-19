中國地圖上少台灣、西藏、新疆 美企業讓強國玻璃碎一地

「企業租車」官網的公司營業點頁面上，在中國地區部分，沒有顯示台灣、西藏、新疆。（圖擷自「企業租車」官網）

2017-11-19 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕又有外商讓中國玻璃心碎一地了！國際知名汽車租賃集團「企業租車」（Enterprise Rent-A-Car）在官網上的中國地圖，不但沒有台灣，連西藏跟新疆都沒標上去，令中國網友集體崩潰。

國際知名汽車租賃集團「企業租車」（Enterprise Rent-A-Car），是目前是北美最大的租車品牌，營業點遍及五大洲，在中國的業務則與「一嗨租車」（eHi）合作；有中國網友發現，「企業租車」官網的公司營業點頁面上，在中國地區部分，沒有顯示台灣、西藏、新疆，同時「企業租車」官網上的世界地圖中，台灣也被劃到了中國之外。

強國網友玻璃心再度炸裂，痛批「企業租車」支解了中國，紛紛揚言封殺：「啥話也不用講，封殺吧」、「把美國地圖也砍掉一半」、「直接舉報這家企業分裂國家」，還有中國網友崩喊一定是台灣人做的地圖。

日前電玩遊戲「戰艦世界（World of Warships）」，把台灣軍艦標註為Taiwan，並讓青天白日旗在船艦上飄揚，中國戰艦則標註成China，形成兩岸一邊一國的狀況，讓不少中國網友當場崩潰，紛紛上網給予該遊戲負評。