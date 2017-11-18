剪留十多年秀髮贈癌友 女科長化美麗為善行

新竹市衛生局醫政科長郭芃莉烏黑亮麗長髮留了10多年，不曾染燙。（記者王駿杰翻攝）

2017-11-18 20:03

〔記者王駿杰／新竹報導〕「我覺得做了善事，感覺很棒！」手上拿著一束剛剪去的長髮，44歲的郭芃莉不感傷，心中充滿了愛。

新竹市政府衛生局醫政科科長郭芃莉，一頭烏黑亮麗的長髮留了十多年，未染燙，重打扮、熱中以長髮搭配服裝造型的她，從未剪過短髮，卻有感癌症病患落髮的痛楚，決心挑戰既往的審美觀，剪下幾近及腰的長髮捐出，化美麗為善行，還拉著兩名女兒一同加入捐髮行列。

任職加護單位 看盡悲歡離合

郭芃莉從事醫療工作21年，民國83年在台北榮總服務，一待就是18年，之後再轉往榮總新竹分院擔任護理長，去年來到新竹市衛生局，任職醫院期間幾乎都在加護單位，看盡各種悲歡離合、生死交關。

郭芃莉說，她留長髮10多年，期間只偶爾做些小修剪，因為長髮造型多變化，可隨著服裝綁纏搭配，她的烏黑長髮從未染燙，髮質細嫩宛如嬰幼兒毛髮令她自豪，許久未動過念頭要改變髮型。

拋棄審美慣性 不感傷充滿愛

郭芃莉回憶，她參加衛生局、社會處與社福基金會今年4月在竹科舉辦的「安寧療護與器捐」活動，過程中，昔日在醫院加護單位的複雜心境忽然湧上心頭，活動結束後，她到鄰居開的美髮店修頭髮，美髮師無意間告訴她：「妳的髮質很好，沒有染燙，很適合做成癌症患者使用的假髮」，這番話令她陷入沉思。

郭芃莉說，剪短髮這個「重大改變」，等同挑戰她的審美慣性，但想到癌症患者因化療掉髮，還要頂著光頭忍著痛苦看病吃藥，就讓她下決心拋棄一切，告訴美髮師「我願意！」

郭芃莉說，美髮師提醒她，「捐贈頭髮長度至少要15公分以上，所以，剪下去會很短喔！」但她沒有猶豫，讓美髮師剪下20多公分長髮，捐給「中華民國癌病腫瘤患者扶助協會」，她認為，「每一根頭髮都是我的祝福，希望患者們早日康復。」

捐髮後，郭芃莉髮尾只到耳後，她頂著清爽、類似「蘑菇」的短髮造型參加各項活動，將照片放上臉書，許多市府同仁得知原委，感動不已。

號召兩名女兒 加入捐髮行列

郭芃莉說，落髮對患者而言，如同感受到生命每分每秒的逝去，她認為，「善良是需要被模仿的」，因此號召小三、國二的女兒加入捐髮行列，母女一同散播愛。目前小女兒的長髮及腰，最近就會準備捐出。

新竹市衛生局醫政科科長的郭芃莉（左一）留了10多年烏黑、未染燙的亮麗長髮。（記者王駿杰翻攝）

郭芃莉與小女兒參加市府活動。（記者王駿杰翻攝）

捐髮後，郭芃莉丁著一頭俐落短髮參加各項活動。（記者王駿杰翻攝）

捐髮後，郭芃莉的髮尾只到耳後，她頂著清爽、「蘑菇」造型短髮參加各項活動。（記者王駿杰翻攝）