照顧安全升級 救星教養院設置花東首座「懸吊移位機」

固定式懸吊移動系統可以讓重度腦麻的住民移動到盥洗室更安全。（記者王秀亭攝）

2017-11-18 17:17

〔記者王秀亭／台東報導〕台東救星教養院照顧重度、極重度身心障礙者，18歲以上住民多達3分之2，為了讓逐漸老化與退化的住民上下床、盥洗等生活照顧、移位的過程更安全，院方設置花東地區首座固定式懸吊移動系統，副院長陳信衡說，住民或照顧員的安全獲得更大保障。

陳信衡說，救星教養院照顧重度、極重度腦麻、身心障礙孩童42年，隨著孩童逐漸長大，48名住民中，已有3分之2超過18歲，教保員協助上下床、盥洗的搬運過程中，因住民體重偏重或姿勢不對，受傷比例增加。

他說，幾經詢問，丹麥進口的固定式懸吊移動系統使用簡單又安全，不過，一台造價高達55萬8000元，在台北仁愛、東區、高雄仁愛等9個扶輪社贊助下，設置院內第一台懸吊移動系統。

陳信衡說，縣內身心障礙人口多達1萬7000多人，在人力短缺與服務品質的需要下，照顧機構的設備、設施相當重要，懸吊移動系統針對無法自主活動與失去行動功能的服務使用者設計，願意開放花東屏地區的社福機構前來了解，讓照顧品質得以提升。

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懸吊移動系統讓教保員移動住民更輕鬆方便。（記者王秀亭攝）