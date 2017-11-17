星光熠熠！ 2017南方影展閃亮開幕

「2017南方影展」大使王宣（右）、詹博翔（左）。（記者洪瑞琴攝）。

2017-11-17 22:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2017南方影展」首度破天荒在台南首輪戲院新光影城舉行，今晚盛大開演，也是開幕片「驢得水」電影首映會，現場並公布影展大使王宣、詹博翔拍攝的代言短片，該片由丙午駒電影公司田宗玄製作，吳震亞導演執導，片中兩位大使在南台灣海灘展現熱情的舞蹈活力，呼應今年主題「躍向無限」一躍而起，讓觀眾驚呼南方影展真的不一樣了！

南市代理市長李孟諺表示，南市老屋、巷弄、古蹟、山海、自然、人文，各種景色主題多樣，非常適合劇組拍片取景，雖然不像台北、高雄市大手筆，但會在預算能力範圍盡心意補助，歡迎各劇組到台南拍片行銷宣傳，提升城市的能見度。

今年影展開幕片選擇由同名舞台劇改編，在中國立下電影票房黑馬的《驢得水》，該片僅以1000萬人民幣的成本，沒有任何明星，卻獲得超過1.7億元的票房，今年由南方影展邀請來台灣首映，讓觀眾也能在大銀幕欣賞這部充滿黑色幽默的喜劇片。

南方影展即日起至26日，放映30個場次，超過45部來自世界各地的長、短片，更邀請40多位國內外影人到台南與觀眾映後座談，策展人黃柏喬表示，許多影片僅有1次的放映，值得大家把握每次觀影的機會。

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