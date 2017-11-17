聰明灰鸚鵡 學主人聲音命令語音助理開燈

有位外國民眾家中所飼養的鸚鵡，除了會學人說話，也會透過模仿主人的聲音來遙控家裡的家電語音助理。（圖擷取自影片）

2017-11-17 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕現代部分民眾會透過聲控語音助理來打開、關閉家中的電器用品，有位外國民眾家中所飼養的鸚鵡，除了會學人說話，也會透過模仿主人的聲音來遙控家裡的家電語音助理，打開家裡的燈光。

根據《每日郵報》報導，一位外國民眾飼養一隻非洲灰鸚鵡，從影片中能夠清楚看見，在室內沒有燈光的情況下，該隻鸚鵡站在木檯上，木檯旁擺著能夠操控家電的語音助理「Amazon Alexa」，而鸚鵡在鏡頭前模仿起主人的聲音，說道「Alexa，打開所有的燈」，室內的燈全部應聲而亮。

報導指出，該隻非洲灰鸚鵡看見全部的燈都亮了，竟還疑似滿意的點了點頭，接著繼續模仿主人說「你想要新鮮的水嗎？」、「你想要什麼？」、「說你很抱歉」，影片結尾處該隻鸚鵡則是發出一串飼主的笑聲。

據悉，影片中的非洲灰鸚鵡平均壽命可達50年至60年，是目前英、美兩國民眾飼養寵物鳥類的流行選擇，非州灰鸚鵡以出色的口語能力聞名世界，可以記下上百個單字和句子，愛鳥人士認為，非州灰鸚鵡擁有5歲小孩的智商，相當聰明。

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