台灣咖啡產業起源在埔里？ 日籍女婿追根究柢

日籍埔里女婿菅 大志是北海道大學農學博士，對母校創立的中興大學演習林特別關注。（記者佟振國攝）

2017-11-17 19:52

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中興大學實驗林（又稱演習林）已有百年歷史，當年除了培育熱帶林木樹苗，還栽種咖啡，日籍埔里女婿「菅 大志」調查相關文獻，推算埔里演習林於1919年即栽種咖啡，不僅是中部最早，甚至名列台灣咖啡產業起源地之一也不為過！

埔里鎮南安路旁的中興大學演習林，是1917年日本北海道帝國大學為進行亞熱帶林木教學研究而創設，今年滿100年，園區內早期留下的辦公場所，已被縣府列為歷史建築。

娶埔里妻子的北海道大學農學博士菅 大志，2007年從日本來到埔里定居，他發現，埔里竟有母校設立的演習林，因為與妻子王淑美都加入埔里咖啡產銷班，也聽地方文史工作者講述演習林早年即栽種咖啡，但如今一棵咖啡樹都看不到，因此，他想了解其中緣由。

菅 大志透過管道取得目前收藏在台大圖書館的昭和6年（1931年）12月14日《臺灣日日新報》，上面就有對埔里咖啡產業的深入報導，埔里演習林種了約40棵咖啡樹，已能產製香醇咖啡，這比官方記載的1936年要早了5年，也比雲林古坑的1934年、台東泰源1935年要早。若再推算這40棵咖啡樹的母株，應在1919或1920年即栽種，他認為，埔里演習林是中部地區的咖啡發源地，甚至是台灣咖啡產業起源地之一也不為過。

菅 大志表示，拜訪在地藝術家黃義永、林耀堂等人，他們說，幼年時也曾在演習林摘咖啡果實來吃，吃完後，一群人就玩起吐籽比賽，這些咖啡樹直到地方闢建南安路時才砍除。

為了紀念埔里演習林咖啡傳承百年，地方也籌劃12月10日舉辦「水沙連咖啡節」活動，邀請鄉親到演習林共享香醇咖啡，還有吐咖啡籽趣味遊戲，並結合音樂、藝術、咖啡展售的藝文市集，讓演習林成為埔里咖啡藝文園區。

埔里鎮南安路旁中興大學演習林今年設置滿百年，園區內的北海道日式建築，已列為歷史建築進行保存。（記者佟振國攝）