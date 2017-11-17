人潮塞桃機！證照查驗系統大當機 原因曝光...

桃園機場移民署證照查驗系統17日下午突然當機，旅客大排長龍等候查驗通關。（記者朱沛雄攝）

2017-11-17 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場移民署證照查驗系統與自動通關系統今天下午大當機，旅客大排長龍卡關，被酸是像辦跨年晚會。對於當機原因，桃園機場公司下午發出聲明解釋，因為網路異常，導致電腦系統無法使用。

出入境證照查驗及自動通關（E-gate）電腦系統今天下午2時20分當機，所有查驗旅客護照工作都改為人工方式查驗，等候通關的旅客大排長龍、抱怨連連，預估至少有千名旅客受影響。

桃園國際機場公司發出聲明表示，因不明網路異常發生故障，導致相關系統無法使用，短暫影響旅客出入境，移民署人員在第一時間加強人供查檢，並全力搶修，機場方面也積極協助疏導旅客。

不過，移民署國境事務大隊表示，當機的原因是桃園機場第二航廈網路通訊櫃電源智慧排插單側發生故障，三台網路設備異常斷電，導致查驗系統異常。

移民署也說明，當時入境班機密集，瞬間旅客眾多，影響通關過程約15分鐘，但通關程序仍持續進行。