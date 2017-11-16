台中慈濟醫院、中興大學簽署合作協議

2017-11-16 17:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院與國立中興大學今天簽署學術合作交流協議，透過雙方專長攜手探索生物醫學領域，造福更多病人。簽約儀式由中興大學校長薛富盛與台中慈濟醫院副院長許權振代表簽署。

中興大學生命科學院以生命科學系為基礎，另設4個研究所提供6個碩士班、6個博士班與學程，更有轉譯醫學研究中心與全球變遷生物學研究中心，在生命科學領域有卓越資源與教授專長。

台中慈濟醫院醫護團隊的研究設備則集中於分子生物、細胞與動物實驗，鑽研臨床發現的問題，為病人提供治療理論與基礎。

台中慈濟醫院研究部主任廖光福指出，醫師研究不以量取勝，每年平均發表近60篇學術論文，其中SCI論文佔比高達85％，且皆為國際知名期刊，正因為醫師群研究潛力十足，且多位醫師都是中興大學生科院博士，特別結合中興大學研究資源與教授的獨特專長，從臨床到學術密切結合，希望雙方透過分子生物與細胞研究，針對胃癌、肝癌、乳癌、膀胱癌，利用現有西藥結合中藥萃取，提升藥物療效，降低副作用；台中慈濟醫院副院長許權振也主持聾基因研究的動物實驗，並自行培養聾基因實驗專用鼠。

中興大學校長薛富盛感謝慈濟證嚴法師帶領慈濟人在世界各地救援苦難，成為台灣的驕傲。他強調中興大學以獸醫學院奠基生命醫學研究基礎，雖沒有醫學院但在臨床醫學研究仍居全台翹楚，能跟慈濟醫院臨床合作，將更能展現生命科學研究多元面向，也造福更多病人。

許權振甫獲得台灣醫療典範獎，他表示，中興大學具有頂尖研究能量與厚實基礎，鼓勵醫院同仁多參與雙方合作，以更上層樓的醫學能力服務病人。