醫病》老翁終日像暈船 呼吸中止症作祟大腦缺氧

光田醫院鼻科主任沈炳宏（右）指出，老年人的睡眠呼吸中止症若未治療，感知功能將快速退化。（照片非個案，僅為示意圖）

2017-11-16 16:02

〔記者歐素美／台中報導〕74歲的印尼爺爺「西蒙」身體健朗，最近幾個月卻出現頭暈、昏沉、走路歪斜的症狀，「每天起床後就像暈船一樣」，一整天不舒服，連醫師媳婦也無策，越洋奔走3國求診都被診斷為老年退化，經台灣光田醫院耳鼻喉頭頸部醫師仔細檢查，才發現竟是睡眠呼吸中止症作祟，因腦部血氧含量不足才會頭暈，經配戴呼吸器治療後即改善。

光田醫院鼻科主任沈炳宏指出，各個年齡層都可能罹患睡眠呼吸中止症，成人典型的呼吸中止症狀包含睡覺打呼、白天嗜睡、夜間頻尿、健忘、起床後頭痛等，一般患者體重多偏重或肥胖。

不過，老年呼吸中止症因症狀非典型，不易被診斷，像「西蒙」爺爺，只在每天起床後像暈船一樣不適，並無打呼等其它典型症狀，而且身材偏瘦，並有白內障和糖尿病病史，原本感知功能就不好，進而影響身體平衡系統，因此很容易被當成身體老化，而忽略背後的睡眠原因，加上醫學臨床上對於年長者的睡眠診斷研究很少，光田睡眠醫學中心因有神經內科和耳鼻喉頭頸部等跨科別診治，才能準確揪出病灶。

沈炳宏表示，銀髮族罹患呼吸中止症最常見的原因是身體咽喉組織及骨骼因老化而改變，加上軟顎周圍的脂肪增加或是肌肉張力下降、喉周圍軟組織塌陷所致。若年長者罹患呼吸中止症未治療，最新研究發現長者感知功能將迅速退化，也容易出現早期聽力退化、耳鳴，嚴重者可能併發各種心血管或代謝性疾病，造成生命威脅。

光田醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙，是眩暈、耳鳴專家，他表示，很多暈眩、耳鳴及偏頭痛與大腦及睡眠有關，質疑「西蒙」爺爺暈眩的凶手應是睡眠出了問題，經安排多項睡眠生理檢查，確診病患在睡眠中平均每小時停止呼吸約28次，罹患中度呼吸中止症，腦部缺氧在夜間沒有症狀，白天起床就「暈船」，經就寢時配戴呼吸器治療3週後，即不藥而癒。