捷運出口音樂節週六揭幕 免費參加送機票

2017-11-15 13:30

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運大安森林公園站11月18日及11月25日連續2個週六，將舉辦「2017台北捷運出口音樂節」，民眾不須買票，就能在車站的陽光大廳欣賞歌手魏如萱、鄭宜農、法蘭黛樂團等音樂演出，現場不僅提供限量免費飲品，還會舉辦有獎徵答活動，送出台北來回泰國曼谷機票等大獎。

台北捷運公司表示，今年的台北捷運出口音樂節將於11月18日下午2時由「POP流行之音」揭開序幕，並由創作女聲魏如萱、新世代唱作人鄭宜農及音色迷人的Frandé法蘭黛樂團接連演出；11月25日則是「JAZZ爵士之樂」，從晚間6時開始，聆聽知名爵士樂手Tammy Tang、烏野薰爵士樂團及徐崇育&Soy La Ley古巴爵士樂團，以樂音演繹出夜晚的浪漫情調。

除了療癒人心的音樂饗宴外，當天活動舞臺也將舉辦有獎問答，贈送由酷鳥航空提供的台北曼谷來回機票，Keds帆布鞋千元折價券及台東MATA家屋住房券，民眾至酷鳥航空、Keds帆布鞋等品牌攤位，參與互動遊戲拍照打卡，另外可獲得品牌獨家優惠及限量好禮。

現場另設有限量免費飲品、手作明信片、黑膠賞樂等攤位，11月18日當天，會由專業版畫老師帶領民眾將活動主視覺親手印製成明信片，體驗手感印刷的樂趣；11月25日則有黑膠唱片賞樂區，一同鑑賞有爵士搖擺樂之王之稱的班尼·古德曼Benny Goodman，及爵士樂第一夫人艾拉費玆潔拉Ella Fitzgerald原音典藏。