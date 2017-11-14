忠貞泡飯、龍鳳餐… 日月潭推餐券「吃吃的玩」

日月潭推出旅行餐券，優惠比原價便宜二、三百元。（日管處提供）

2017-11-14 16:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區幅員廣闊，為推廣各地旅遊，日管處近期推出旅行餐券，透過美食串聯景點，讓遊客能以優惠餐券「吃吃的玩」，其中還有「忠貞泡飯」、「西式臭豆腐」等特色美食，並規劃單身與情侶路線，盼以套裝遊程吸引更多人到日月潭遊玩。

日管處表示，單人旅行餐券為「吃吃尋愛」，可一遊埔里管理站，品嘗La Bello酸甜蔬果冰淇淋，再到潭區龍鳳宮求姻緣，至水社吃由總統魚與雞肉組成的龍鳳套餐，下午茶則是耶穌堂的甜蜜鬆糕，搭船遊湖伊達邵後，返程則可到水社梅荷園品嘗「忠貞泡飯」，認識早期老蔣隨扈憲兵崗哨，體驗茶湯泡飯「忠貞」精神，餐食原價668元，餐券則只要460元。

雙人旅行餐券為「饗戀山城」，可到水里車埕享用蔬食雙人餐，以及可杯裝帶著走的臭豆腐，再到水里市區品嘗什錦麵，原價2人1420元，餐券則是1100元。

日管處說，旅行餐券皆可免費兌換阿婆茶葉蛋，網路販售至今年底，效期則到明年6月30日，意者可洽官網，或「南投好好玩」、「雄獅旅途中」網站購票。

日月潭風景區管理處推出旅行餐券，憑券可搭配行程享用日月潭特色美食，圖為龍鳳套餐。（日管處提供）

日月潭推出旅行餐券，遊客憑券可品嘗水里車埕小吃臭豆腐。（日管處提供）