台中大甲溪觀光文化祭開鑼 打造新社成國際慢城

2017-11-14 15:43

〔記者歐素美／台中報導〕大甲溪觀光文化祭開鑼！去年大甲溪十大景點票選，獲得全台30多萬民眾熱情參與，今年台中市觀光旅遊局結合「慢活」與「食材」，以慢活山城及快意海線為主題，推廣大甲溪觀光，讓遊客感受山線及海線不同的旅遊體驗。觀光旅遊局長陳盛山表示，將打造新社成為國際慢城，並串連苗栗南庄、三義、嘉義大林等，推動中部慢城運動。

台中市觀光旅遊局今天在新社千樺庭園餐廳召開「大甲溪觀光文化祭」記者會，邀請千樺總經理兼主廚張祐宗，與觀光旅局長陳盛山合作，一起端出「香煎低溫舒肥海藻豬梅花豬排佐焦糖蘋果」；中台科技大學食品科老師張恩峻、郭炯村，也現場料理鹹派及蘋果塔，供來賓品嚐。

陳盛山表示，今年是「山城慢活旅遊年」，將以「慢食、慢活、慢遊」理念推廣山城旅遊！新社得天獨厚，擁有30家民宿，希望以新社為中心，結合山城地區的餐廳與青農及小農，從產地到餐桌，將在地產業聯結在一起，以提供當令當季的食材，形成特色，並延伸到東勢、谷關到大坑等，包裝遊程，吸引港澳等外地遊客前來long stay，將新社打造為國際慢城，並進一步與苗栗南庄、三義、嘉義大林等串連，推動中部慢城運動。

觀旅局表示，今年大甲溪文化祭的主題分成慢活山城及快意海線兩大主題，除融入大甲溪沿線豐富的美味食材，如和平區鱘龍魚、鱒魚、新社區香菇、 葡萄、豐原區葫蘆墩米、神岡區神農蛋、后里區小果蕃茄、外埔區海藻豬、紅龍果、茭白筍、大甲區芋頭、大安區青蔥、清水區韭黃等，推廣慢食，並將與社區及旅遊業者合作，結合在地特色景點及DIY等行程，推出慢遊行程。

另外，快意海線部分，將與大甲麵本家、阿聰師的糕餅觀光工廠及大安區東安社區發展協會結合，本週起分10梯次推出500人次體驗遊程，帶領遊客到東安社區利用在地食材大安蔥及飛天豬等做飯團或至大甲麵本家DIY芋頭麵等，然後到高美濕地看夕陽或到外埔參觀海藻豬農場。

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