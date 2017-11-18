天天吃好料》恆春興丼壽司 後壁湖海鮮端上桌

前台五花八門的壽司，是吸引顧客上門的第一印象。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-18 09:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕遊客總有「到恆春半島就要吃海鮮」的觀念，恆春鎮內「興丼壽司」的老闆許邁文，也是來自後壁湖漁港的海產店二代，店內美食用料不手軟，看的到傳統海產店上菜的霸氣。

無論是鮮嫩欲滴的生魚片、配料豐富的花壽司，還是創意十足的鐵板燒料理，興丼壽司料理滿滿的海味及充滿誠意的配料，絲毫不遜於市區高檔店面的水準，這些手工精細的美食，都來自於老牌海產店第二代率領的年輕團隊。

手起刀落片開大大的黃鰭鮪魚，位在恆春老街上的小店，這樣的好刀工令不少外地遊客驚豔，生魚片鮮度更是無可挑剔，但一旁的壽司師父何建民，笑著爆料「他跟國父一樣革命11次，才說服家人讓他創業呢。」

許邁文說，「革命」的過程，曾到台中去學日本料理，意外認識了壽司師父何建民，捏的一手美味花壽司、握壽司的何建民，其實是因為對工地粉塵過敏轉行學壽司，前台五花八門的壽司，也是他們吸引顧客上門的第一印象。

有了壽司、生魚片，許邁文找來兩個早想一起創業的老同學加入，分別是鐵板燒高手黃偉舜，以及專攻燒烤的陳鈺允，4個老闆打造出恆春鎮久未出現的日本料理壽司店。

近一年的用心經營，也養出不少忠實饕客，每個月一定從台中南下光顧的梁小姐說，「興丼的壽司及料理，不遜於台中的名店，每次南下一定會光顧，除了握壽司，柚醬生蠔、松露蒸蛋更是必點！」

恆春居民陳先生也說，價格比夜市10元壽司略高，美味卻超過許多，海鮮品質與俐落刀工更是完美結合，燒烤天使紅蝦、起司玉子燒、牛肉溫沙拉都是不點會後悔的好料。

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