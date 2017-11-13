「東港小琉球建跨海大橋」提案 進入附議階段

2017-11-13 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉盪離島，現階段以客貨輪輸送民眾和物資，這幾年因未被大肆開發、破壞的景色成為旅遊爆夯景點，但因船運有其不便，但本月有人在國家發展委員會公共政策網路參與平台以「小琉球興建斜張跨海大橋（過海隧道）」為題提出點子，現已進入附議階段，但這個點子一出，反應兩極。

本月5日有網友提出「小琉球興建跨斜張海大橋（過海隧道）」（應為斜張跨海大橋）提案，9日通過檢核，進入附議階段，現有19人附議，提議指出，小琉球對外交通僅能由海運送客貨，認為在區域發展間不均衡，政府基於均衡與公平原則，應編列預算協助地方改善基礎公共服務設施，較符合現有民意反應輿情，並促進改善基層生活品質活動空間及政府行政效能，甚至可改善地方政府經費困境。

「車要停哪？」小琉球黃姓居民聞訊嗤之以鼻，他說，目前光船運大量遊客，就已造成水電不足和垃圾、破壞生態問題，且小琉球腹地小，根本容不下外車，此提議恐將加速小琉球生態的瓦解，是禍非福，小琉球仍得透過離島來保護現有的自然資源，不是無止盡的引入外客。

還有居民指出，認為首先跳出來反對的就是民宿業者和船運業者，尤其船運等於直接失業，反彈阻擋的力量一定非常強大，這個點子要過附議，恐有其困難。

不過也有稱是居民的網友留言表贊同，指若有海底隧道或跨海大橋可解決現狀醫療及物資不足的問題，原本小琉球人視為畏途的過夜或就醫問題將不再受限船班；但也有網友認為提議人的敘述更像是要加速開發大鵬灣區域，雖屬同個國家風景特定區，但重點卻擺錯地方。

提議中敘及台灣現有遊憩區數量不足以滿足需求，並指加速大鵬灣國家風景區（包含小琉球）開發，甚至將東琉碼頭遷移至大鵬灣內，平衡東琉現有及未來可能的公共設施及住宿設施相對不足，也提及工程以斜張橋或過隧道可解。

轄管大鵬灣、小琉球的鵬管處長許主龍聞訊則表訝異，直說「難有可能性」，他指出，以現有情形，船運會更好掌握島上的生態及旅遊量能，若是外車能自由進入，衝擊的力道現有小島難以負荷。

國發會公共政策網路參與平台由民眾「提點子」，若點子檢核通過，就能供網友附議，60天內超過5000人附議，負責相關業務的政府部門就必須回應，有關屏東縣境內點子，現有「空勤總隊進駐恆春機場」及「高鐵南延屏東」兩項達標。