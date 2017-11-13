下修最小開發面積 冬山順安都市計畫解套

2017-11-13 21:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山順安地區81年時擬定都市計畫，限定住宅用地最小開發面積需1公頃以上，但開發規定限制自用住宅發展，102年冬山鄉公所與縣府研議重提檢討，盼為小面積住宅用地解套，近期也獲內政部都委會核定通過，將最小開發面積下修，未達1公頃者也能申請開發，盼滿足當地發展需求。

冬山鄉順安地區擬定都市計畫時，基於開發街廓完整性，限定基地面積需1公頃以上，才能申請開發，不少用地面積低於1公頃的地主，必須與建商或其他地主整合，才能達到開發標準。

隨時間推進，當地大面積土地多已整合完成開發，但部分小面積住宅地，受限於位置或土地格局，苦無整合機會，有地主多次向縣府、鄉公所陳情，盼重提檢討。

鄉公所也順應民意，於102年起進行檢討，經鄉都委會、縣都委會，直到近期終於獲內政部初步核定通過。

「這是民眾應得的權益！」冬山鄉長謝燦輝強調，第二次通檢，是將開發權益還都市計畫內的繼承戶、小地主，實踐居住正義。

按照送審內容，順安地區都市計畫除原有1公頃以上開發條件外，另劃分0.3公頃至1公頃、0.3公頃以下，亦即未來即使開發基地未達1公頃，也能申請開發，形同為當地住宅用地「解嚴」。

根據都市計畫內容，順安地區住宅用地面積約63公頃，目前已開發面積約35公頃，等同還有28公頃「素地」靜候開發。