公費流感疫苗 桃市存量剩一週

公費流感疫苗存量預估只剩一週，衛生局提醒符合資格市民盡快施打。（記者陳昀攝）

2017-11-13 18:25

［記者陳昀／桃園報導］全市採購的56萬多劑疫苗僅存成人劑型8487劑、幼兒劑型306劑，提醒市民儘快施打，預估近期會全數用罄。

桃園市衛生局10月1日起開放公費流感疫苗接種，市府採購的56萬多劑公費疫苗，目前只剩成人劑型5萬2293劑、幼兒1萬8864劑，預估20日會用罄；針對行動不便的臥床長者、獨居弱勢老人，衛生局提供免費到宅接種服務，可向衞生所申請，或撥打：0800-033-355。

衛生局表示，防範流感最簡單的方法就是接種流感疫苗，由於接種後約需2至3週才有保護效果，建議在春節前的高峰期施打，也呼籲符合資格的市民盡快接種疫苗。

桃園市符合公費流感疫苗接種資格的民眾包含：50歲以上成人、6個月以上幼兒至高中/職及五專（一至三年級）學生、罕見疾病患者、重大傷病患者、高風險慢性病人、安養護機構對象、醫事及衛生防疫人員、禽畜業者及動物防疫人員、孕婦、6個月以內嬰幼兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等，可攜帶身分證明文件及健保IC卡，前往本市各區衛生所、合約醫療院所或社區接種站接種疫苗，相關疑問可撥打衛生局防疫專線：0800-033-355，或市民諮詢服務熱線1999。