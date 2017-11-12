學者研究：葡萄牙人說的福爾摩沙可能不是台灣

據學者研究，16世紀葡萄牙船員口中的福爾摩沙可能不是指台灣，而是沖繩。示意圖，非該書研究用圖片。（圖擷取自wikimedia commons）

2017-11-12 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕在我們讀過的歷史教科書中，都表示在16世紀時，葡萄牙人駛船行經台灣時，遠眺島上美景驚呼台灣為福爾摩沙（Formosa）。但經過學者研究，其實他們讚嘆的「福爾摩沙」，可能不是指台灣。

據《研之有物》報導，中研院台灣史研究所的副研究員翁佳音與編輯黃驗完成的專書《解碼臺灣史 1550-1720 》裡頭提到，當時葡萄牙人口中的「Formosa」，經仔細研究葡萄牙人到亞洲後的史料文獻後，很可能不是指台灣，這些史料中，記載的福爾摩沙在地理位置上是西北東南向，總長約100公里，但台灣是東北西南向，總長400~500公里左右，從這裡就可以推測，葡萄牙人當時眼見的福爾摩沙，極可能是指沖繩，而不是台灣，並表示，當今教科書中葡萄牙人讚嘆台灣為美麗之島的起源，應是來自後人推論後的想像。

書中也提到關於福爾摩沙這個名稱與台灣劃上等號的緣由，指出1584年西班牙船隊行經台灣時，在航海誌上首次稱讚台灣是As Ilhas Fermosas（意思為美麗諸島），後來西班牙人在繪製海圖時，再將當時的台灣稱作Hermosa（艾爾摩沙）。一直到荷蘭治台後，這才確立Formosa（福爾摩沙）一稱，從那之後，才確立西方國家對台灣的定稱。

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