南市聯合婚禮台日聯姻 6旬「資深新人」受矚目

市政府在奇美博物館前舉辦聯合婚禮，上百對佳偶報名。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-12 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府今天傍晚於奇美博物館前舉辦聯合婚禮，120對佳偶報名，在全場嘉賓與親友的見證下，共結連理，這群「最佳男主角」之中，包含了日本群馬縣水上町公務員阿部真行，而已過6旬的陳文財，與妻子黃阿秀分開28年後再復合，也成為全場頗受矚目的「資深新人」。

市府民政局連續第3年在奇美博物館前舉行集團結婚，今天下午，所有新人由小花童帶領下走紅毯，並於親友夾道恭賀聲中進場；期間還相互擁吻，以唇印做為愛的印證，加上傳統交杯的儀式，浪漫指數破表。

今年以「2017一起來台南結婚吧！」為活動主題，訴求觀光、宜居之城，除為新人準備厚禮外，還安排了摸彩，包含43吋液晶電視、蜜月住宿券、燭光晚餐，以及大阪來回機票等，而市議會與奇美博物館也贈送紀念品，相當豐富。

阿部真行4年前以公務員的身分被派到市政府見習5個月，原本應該要回日本，但他已愛上這裡，因此一直申請延長續留，進而認識方冠笛，交往後決定共結連理，成為「台南女婿」。

阿部真行夫婦則代表宣讀「愛的誓言」，娶得美嬌娘，現場還被抽中高級酒店的住宿券賀禮，台南堪稱他的幸運地。

有佳偶來自中部，親友團還包遊覽車專程南下觀禮；而65歲的資深新郎陳文財，於民國78年與黃阿秀分開，如今復合，在子女鼓勵下，參加這場集團婚禮，重溫甜蜜。

活動由代理市長李孟諺證婚，群馬縣水上町長岸良昌、觀光協會理事長深津卓也等多位日籍外賓都專程出席見證；議長賴美惠、民政局長陳宗彥，以及奇美博物館長廖錦祥等人也到場，為佳偶們獻上祝福。

新娘齊拋捧花，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

抽中機票大禮的新人，在台上開心親吻。（記者吳俊鋒攝）

「台南女婿」阿部真行與妻子方冠笛上台，代表宣讀愛的誓言。（記者吳俊鋒攝）