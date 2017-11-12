台中辦社區文化季，林佳龍：展現庶民台中學。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-12 17:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中社區文化季展出地方特色，市長林佳龍今日頒獎肯定社造輔導師及參與企業，他肯定各社區營造讓各區找在地特色發展，展現庶民台中學，更培養出在地社會力。

台中市社區總體營造年度盛會「社區文化季」活動在台中文化創意產業園區登場，匯集全市社區營造點、區域型社造中心、參與一區一特色計畫的區公所舉辦主題展、劇展、影展、論壇等，展現社造成果。

林佳龍頒發社區輔導老師、社區劇展、社區影展、企業感謝狀、不老伴遊等獎項，林佳龍說，社造就是讓人民說自己的故事，大家都是土地的主人，一起發掘土地的故事，將點滴形成有別於廟堂式的台中學，形塑出庶民文化的台中學，也培養出社會力。

他說，近3年來全市的社造點從45個已增到159個點，甚至在經費不足的情況下，投入市長的第二預備金，避免因為經費問題減緩成長速度；林佳龍說，當今高樓大廈林立，人與人間的關係疏離，社造鼓勵民眾在有形與無形的空間中營造社區的活力，增加彼此的交流互動。

文化部文化資源司司長陳登欽也應邀參與台中社區文化季，他指出示，社區營造不只在社區，有越來越多私部門加入協助社區，甚至有新住民做社造，展現豐富的文化表現。

昨日現場另有社區特色活動體驗，包括沙鹿社區發展協會推出的藺草編織DIY等體驗活動，另推出稻香村市集，以綠色消費為主軸、跨社區連結邀請小農、手作、文創店家設攤，讓民眾感受在地文化特色。