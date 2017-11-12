一家四代都是校友 歡慶彰化中山國小120歲生日快樂！

彰化市光華里長謝棟樑，從父親到兒孫，全都是念中山國小。（記者劉曉欣攝）

2017-11-12 16:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市中山國小今天歡慶120歲生日，尤其是一家四代都是中山家族，更成為全場焦點，其中，光華里長謝棟樑、中正里長林令宗的家族，全部都念中山國小，以身為中山人為榮！

彰化市光華里長謝棟樑表示，全家都是中山人，父親謝淇麟今年95歲，在日治時代念書，當時學校是男女合校，他念書的時候，中山國小只招收男生，等到兒子謝杰宏念中山國小，又恢復招收女生，孫子謝雨宸、謝秉宸正在念中山國小；謝棟樑說，以前國小畢業要升學，就要參加考試，老師非常嚴格，只要有錯就打，不過當時中山的升學率也非常亮眼！

彰化市中正里長林令宗指出，一家四代都是中山人，從父親林箱，到兒子林士軒、孫子林哲宇，全都都念中山國小；林令宗說，因為全校都是男生，他還記得有位年輕女老師才剛畢業就帶班，老師請學生安靜，學生還是依照吵鬧不休，常常把女老師都氣哭了，頓時，全班全都安靜下來，後來女老師就轉去其它學校教書了。

今天雖然飄著微雨，中山國小校友的熱情依舊，彰化縣長魏明谷為縣府補助350萬元的「森之屋圖書館」主持揭牌，最後由高齡90歲退休校長趙宗英帶領校友，一起切下生日蛋糕，祝中山國小生日快樂！