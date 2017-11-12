被「不明蟲蛋」嚇1個月 真相是被它耍了...

會在床上發現「不明蟲蛋」，但是都沒有看到蟲，上網也都找不到相關資料，讓她相當害怕，結果發現「蟲蛋」的真相後，網友全笑翻「有笨到XD」。（圖擷自PTT笨版）

2017-11-12 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT笨板分享自己近一個月總是會在床上發現「不明蟲蛋」，但是都沒有看到蟲，上網也都找不到相關資料，讓她相當害怕，結果發現「蟲蛋」的真相後，網友全笑翻「有笨到XD」。

這名網友表示，自己在約莫一個月前陸續在床上發現「不明蟲蛋」，但她翻遍了房間任何角落都沒看到其他蟲蛋，隨後將整組床單拿去洗，還是會陸續出現，令她相當害怕。

為此，她還上網查遍相關資料，用Line詢問爸爸後猜測「會不會是姊姊吃東西掉的？」、「好像壁虎蛋」，但都沒有討論出結果。正當她相當苦惱「蟲蛋」的問題時，突然在化妝鏡下看見梳子上的白色顆粒才恍然大悟，得知「蟲蛋」真相後，實在令她相當哭笑不得直呼「被一隻梳子耍了一個月」。

其他網友看到文章後全笑翻，留言表示「超好笑」、「超笨XDDD」、「正宗笨版文章!」、「梳子蛋」、「你床鋪裡面都是剛孵出來小梳子，不信你可以掀起來看看」、「笑死XDDD，被梳子耍了一個月哈哈哈哈」、「我以為是保麗龍削」、「真的要是蟲蛋的話，蛋殼太厚了點」、「有笑有推！」。