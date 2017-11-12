中山堂特展今登場 重現11位民國大家身影

琵琶家林秋岑演奏春江花月夜。（記者沈佩瑤攝）

2017-11-12 11:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北中山堂年度壓軸特展「民國大家的身影」今登場，即起至明年2月25日，展出包含胡適、錢穆、傅斯年等十一位大師相關文物，期間還有十場精彩講座，一窺「大家」風範。

中山堂上午舉辦「民國大家的身影特展」開幕記者會，在悠揚的琵琶與古琴聲中揭開序幕。「大家」意即大師，民國初年，胡適、錢穆、傅斯年、董作賓、林語堂、蘇雪林、張大千、溥心畬、于右任、朱玖瑩、莊嚴等11位來自思想界、教育界、文學界和藝術界的大師們，渡海來台，奉獻其所學給台灣。

策展人黃華安本身為攝影藝術家及文化工作者，深感這些民國「大家」即使面對時代動盪，仍在其專業領域深耕，因此來回跋涉15000多公里，奔波搜集大師們在兩岸故居的訪談影像紀錄、作品、書信等珍貴文物，希望讓民眾有機會以更多元的方式了解大師風範。

中山堂管理所主任黃國琴致詞時表示，中山堂為80年的古蹟，過去這些大家們也都和中山堂有所淵源，例如書法家、前監察院長于右任就多次在中山堂祝壽；她分享策展期間，常收到策展人的黃華安LINE，經歷六、七個小時車程，終於到達一個小村落取得珍貴文物，或是進入一個常人難以進入的場域完成拍攝，可見這個展覽有多不容易。

爾雅出版社創辦人、作家「隱地」致詞指出，薪傳這件事很重要，每個人都有責任，不能像是偷偷唸書卻假裝整天在玩的人，應該要把好的、正面的都分享出去。他笑談年輕時都來中山堂談戀愛，「雖然失敗多次」，但還是很愛來，引發現場一陣笑聲。

「民國大家的身影」特展即起展至明年2月25日，安排十場精彩講座，邀請蕭瓊瑞、辛意雲、董敏、辛金順、陳昌明、莊靈、黃華安、林海鐘、林谷芳、李蕭錕等學者、大師親人或學生擔任講者，以近身相處經驗或專門研究，重新走入大師生活；集滿十一位大師戳章還可獲得限量明信片。報名與活動詳情請至中山堂官網。

集滿大師戳章可獲得限量明信片一張。（記者沈佩瑤攝）

古琴家黃永明演奏憶故人。（記者沈佩瑤攝）