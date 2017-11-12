淡水公八公園 變身「原生植物園區」

國際扶輪3522區今早於淡水公八防災公園舉辦植樹活動。（記者葉冠妤攝）

2017-11-12 11:17

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於淡海新市鎮的公八防災公園，新植栽近1萬5千棵原生植物，打造淡水的原生植物園區！

國際扶輪3522地區今早舉辦「扶輪改善世界 環保植樹愛地球」活動，動員逾500人種下近1萬5千株原生植物，3522地區總監郭繼勳表示，這項植樹計畫將持續3年，目的是要復育、改變整個公園的生態系，帶給新市鎮一個嶄新的環境，讓蝴蝶、昆蟲跟候鳥回到我們身邊。

郭繼勳說，這次特別邀請有「綠色小學」之稱的新市國小一起參與，未來也請新市鎮學童就近照顧植栽，除讓原生植物園區更加融入在地居民生活，也具備傳承意義，讓孩子們看著悉心照料的植物慢慢長大。

此次植樹活動也請來原生植物保育協會負責規劃，原生植物保育協會理事長呂文賓表示，考量淡水的臨海氣候，主要挑選了抗風性強的原生植物，為改變公園生態，挑選了仙草、白飯樹、青剛櫟等可吸引到蝴蝶、鳥與松鼠的植栽，總共76種原生植物，環繞公園四周。

呂文賓強調，「今天只是個開始」，不是只有種下去而已，協會後續將培訓志工如何維護跟照顧這些植物，最重要的是讓淡水居民共同珍惜、親近這座原生植物園區。