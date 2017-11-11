地牛連翻身！南投再發生規模5.1地震 最大震度5級

今晚8點22分許，南投縣政府南方29.1公里處發生芮氏規模5.1的有感地震，地震深度17.2公里。（圖擷取自氣象局網站）
〔即時新聞／綜合報導〕南投竹山今晚間接連發生3起地震，最新一起發生於20時22分，位於南投縣政府南方29.1公里（南投縣竹山鎮），芮氏規模為5.1，地震深度17.2公里，雲林縣草嶺最大震度5級。
根據中央氣象局報告顯示，今晚7時14分，南投縣政府南方28.8公里處發生芮氏規模4.4的有感地震，地震深度16.8公里。雲林縣草嶺最大震度5級；嘉義縣市、彰化縣、南投縣、台南市最大震度均為3級；台中、高雄、澎湖等地最大震度為2級。
7分鐘後（7時21分），南投縣政府南方27.8公里，又發生規模3.5地震，深度6公里。雲林縣地區最大震度4級；南投縣、彰化縣最大震度2級；嘉義市、臺中市最大震度1級。
8時02分，南投縣政府南方31.5公里處發生芮氏規模3.6地震，地震深度15.3公里。雲林縣地區最大震度2級；南投縣、彰化縣地區最大震度1級。
8時08分，南投縣政府南方29.7公里處發生芮氏規模3.7地震，地震深度16.7公里。雲林縣地區最大震度3級；彰化縣、南投縣地區最大震度1級。
8時22分，南投縣政府南方29.1公里處發生芮氏規模5.1地震，地震深度17.2公里。雲林縣地區最大震度5級；嘉義縣、南投縣、彰化縣地區最大震度4級；台中市、台南市、嘉義市、苗栗縣、澎湖縣地區最大震度3級。
8時24分，南投縣政府南方28.6公里處發生芮氏規模4.1地震，地震深度17.1公里。雲林縣地區最大震度5級；彰化縣地區最大震度3級；南投縣、嘉義縣市、臺中市、臺南市地區最大震度2級；苗栗縣、澎湖縣地區最大震度1級。
8時27分，南投縣政府南方29.6公里，又發生規模3.3地震，深度19.8公里。雲林縣地區最大震度3級；彰化縣地區最大震度1級；南投縣地區最大震度1級。
8時34分，南投縣政府南方28.2公里，又發生規模3.7地震，深度17.1公里。雲林縣地區最大震度4級；嘉義縣地區最大震度2級；彰化縣、南投縣、嘉義市、台中市、台南市最大震度1級。