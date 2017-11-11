南投竹山、雲林古坑接連多起地震 最大規模5.1

南投竹山及雲林古坑今晚間接連發生多起地震，其中南投竹山在晚間7點多到9點04分之間接連發生11起地震，雲林古坑則是接連發生3起地震。（圖擷取自氣象局網站）

2017-11-11 20:41

首次上稿：20:41

更新時間：21:19

〔即時新聞／綜合報導〕南投竹山及雲林古坑今晚間接連發生多起地震，其中南投竹山在晚間7點多到9點04分之間接連發生11起地震，雲林古坑則是接連發生3起地震，芮氏規模從3.5到5.1不等。

其中，南投竹山分別在晚間7點14分、7點21分、8點02分、8點08分、8點22分、8點24分、8點27分、8點34分、8點47分、8點55分、9點04分發生芮氏規模3.5到5.1不等的地震，震央都位於南投縣政府南方，地震深度則是從6.0到19.8公里不等。其中第1起、第5起、第6起地震都出現各地最大震度達5級的現象。

至於發生在雲林古坑的地震，則是分別發生在7點32分、8點13分、8點26分，芮氏規模分別為3.5、4.2、3.5，深度則是15.8及20.0公里。其中第二起發生在雲林古坑的地震，各地最大震度為：雲林古坑4級、南投、彰化3級、台中、嘉義、台南2級。

【各地地震規模及最大震度等詳情如下：】

今晚7點14分，南投縣政府南方28.8公里處發生芮氏規模4.4的有感地震，地震深度16.8公里。各地最大震度為：雲林縣草嶺5級；嘉義縣市、彰化縣、南投縣、台南市最大震度均為3級；台中、高雄、澎湖等地最大震度為2級。

7點21分在南投縣政府南方27.8公里，又發生芮氏規模3.5地震，深度6公里。各地最大震度為：雲林古坑4級；南投、彰化2級；嘉義、臺中1級。

8點02分在南投縣政府南方31.5公里，又發生芮氏規模3.6地震，深度15.3公里。各地最大震度為：雲林草嶺2級；南投、彰化1級。

8點08分在南投縣政府南方29.7公里，又發生芮氏規模3.7地震，深度16.7公里。各地最大震度為：雲林古坑3級；南投、彰化1級。

8點22分在南投縣政府南方29.1公里，又發生芮氏規模5.1地震，深度17.2公里。各地最大震度為：雲林草嶺5級；中彰雲嘉投及台南、苗栗、澎湖都出現3級；新竹縣、高雄、宜蘭、花蓮、台東2級。