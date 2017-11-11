搶救全台暫訂濕地 他單車環島踏訪請命

高雄市野鳥學會總幹事林昆海（左）騎單車踏訪全台41處暫訂濕地，為濕地恐被除名請命，從鳥松濕地出發。

2017-11-11 18:38

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市野鳥學會總幹事林昆海單車上路，踏訪全台41處暫訂濕地，為濕地恐遭除名請命。

「綠色環島：Birdy for Wetlands計畫」今天（11日）在鳥松濕地公園舉行，高雄市野鳥學會總幹事林昆海即日起騎著單車踏訪全台濕地，呼籲各界正視濕地被除名危機。行動除了單車，還將搭配各項交通工具，太平洋自行車無償提供「birdy」車款，真愛國際幼兒園總經理曾國揚、德寶光學負責人郭偉修則贊助運動攝影機等用品。

林昆海今天騎了45公里到達永安及茄萣濕地。他說，全國各縣市地方級暫定濕地進入再評定過程，面臨與國家設置太陽光電廠、燃氣電廠、天然氣接收站等綠能政策衝突，部分民代、農漁民及國營事業單位反對，濕地面臨被除名、開發、面積縮減、棲地劣化等威脅。

保育人士說，104年2月2日濕地保育法公布實施後，內政部營建署將41處地方級濕地列為暫訂，由內政部重要濕地審議小組展開再評定作業，其中，鳥松濕地位於澄清湖畔、占地3.8公頃，既使是全國第一個濕地公園，也被列入暫定濕地，土地所有權人自來水公司並以保育水源為由，反對續列入濕地。

中華鳥會說，「綠色環島：Birdy for Wetlands計畫」以單車環台形式，紀錄全台灣濕地與候鳥驛站，盤整問題，藉此號召更多民眾關心台灣環境重要命脈。