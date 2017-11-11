太平樹孝商圈購物節開跑 導覽地圖同步揭牌

太平樹孝商圈購物節開跑，「樹孝商圈導覽地圖」也同步揭牌。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-11 16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是11月11日「雙11」，台中市太平區公所與樹孝商圈首度合作舉辦「花博在台中．購物到樹孝商圈」的購物節開幕，同時進行「樹孝商圈導覽地圖」揭牌儀式，要讓民眾到樹孝商圈逛街，逛得順暢，買得開心！

太平樹孝商圈與太平區公所合作，今天起至30日展開為期20天的購物節，今天舉行開幕式，區長陳小菲與樹孝商圈管理委員會主委林澺璘偕同立委何欣純、議員賴義鍠、張玉嬿等地方人士共同揭幕。

何欣純說，雙11是電子商務購物的日子，民眾都會上網購物，但是不如到樹孝商圈來購物，不但可打折又可品嚐美食。

此外，為了讓外地民眾能非常順暢地逛商圈，商圈管委會還花1個多月的時間，製作一個320公分寬、260公分高的導覽圖，清楚列出商圈內50多個商家及特色，還有附近的景點。

商圈位在樹孝路上，長達1公里，導覽地圖特別設在中山路三段與樹孝路口的新平立體停車場，旁邊就是74號快速道路，外區或者是外縣市民眾想到樹孝商圈逛街，下交流道就可看到停車場，停好車就可直接走進商圈，若想到附近景點逛，就可騎iBike，非常方便。

太平區公所與樹孝商圈等地方人士在購物節開幕後，也共同於11點11分為「樹孝商圈導覽地圖」揭牌，一起為明年的台中市世界花卉博覽會宣傳，讓大台中像辦喜事一樣處處都充滿花開的氣息。

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