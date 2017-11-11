出門記得帶傘！4縣市續發大雨特報 15縣市強風特報

臉書粉絲專頁「天氣即時預報」指出，今起至下週1（13日）全台有雨。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-11 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受到東北風增強及南方雲系北移影響，今（11日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出別忘了攜帶雨具。此外，氣象局同時也持續發布陸上強風特報，呼籲欲至海邊從事戶外活動的民眾應注意風浪。

氣象局下午4時00分對新北市、台北市、基隆市及宜蘭縣等4縣市續發大雨特報；同時對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等15縣市發布陸上強風特報。

至於民眾關心的颱風消息，氣象局下午2時發布觀測資料指出，今年第24號颱風「海葵」中心位置在北緯18.0度、東經115.2度處，現正以每小時9公里速度，向西南西轉西方向前進，未來不會侵襲台灣。

臉書粉絲專頁「天氣即時預報」稍早指出，今起至下週1（13日）全台有雨，南方水氣目前已順著中高層氣流全面北上，並已涵蓋多數地區，如北北基桃、東部、雲嘉、南部、澎湖等地區，至於其餘尚未明顯下雨的地區，也將從傍晚起陸續轉為飄雨至小雨等級，雨勢將持續整晚。