日繪本作家伊勢英子 高雄展126幅原畫作

2017-11-11 11:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕隨著越來越多繪本隱含著成熟的情感與生命寓意，在台灣，繪本也逐漸受到大人歡迎。高雄灰灰基地美術館即日起至明年2月，邀請日本重量級繪本作家伊勢英子，首度展出共126幅原畫作，其中有101幅作品連同原裱的畫框一同越洋抵台，引領讀者感受伊勢英子的創作手感與裱框當下的光陰片刻。

來自日本的繪本作家伊勢英子，多取材自音樂、樹與生命進行創作，過去風格以濃烈的油彩為主，傳遞出對於人、對於生命巨大的愛，近年來則多以淡雅的水彩及生動的鉛筆創作，她將生活裡的體悟細細地留存於作品，展現出溫柔而堅毅的繪本風格，陪伴許多人走過生命中脆弱的幽谷。

伊勢英子應灰灰基地美術館邀請，以「生命」為題，透過溫暖的畫筆刻劃出在每個人眼中「最重要的你」，「他」可能是顛覆既定生活的毛小孩、也可能是全家人引頸期盼的新生命，這些相遇或許無法預期，但絕非偶然，他們都是在生命中美好且重要的旅程。

除了能夠欣賞原畫展外，灰灰基地美術館特別於展覽期間播映《生命的形式》紀錄片，此片是導演伊勢真一拍攝，詳實地紀錄伊勢英子持續探究生命意念與她的創作精神，觀看紀錄片的同時，更能理解她是如何以繪畫描繪出生命的形式、回應生命的探詢。