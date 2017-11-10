小金門18日「百人移廟」 保存文資共襄盛「舉」

連日來，小金門東林佛祖廟正進行基礎工程修整，為18日的「百人移廟」作準備。（金門縣文化局提供）

2017-11-10 21:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門18日將執行地區首樁廟宇遷移的「百人移廟」工程，目的為搶救廟內「天助師」72幅壁畫，地點位於小金門東林村佛祖廟，金門縣文化局邀請鄉親到場共襄盛「舉」，見證這場民間與官方攜手保存文化資產共同努力的具體行動。

保留佛祖廟 搶救天助師壁畫

烈嶼鄉（小金門）東林村佛祖廟於1968年由村人共同捐資重修，商請當地著名的廟宇繪圖大師，人稱「天助師」的林天助繪製壁畫，其中72幅畫作描述孫臏與龐涓的傳說故事，還有哼哈二將、仙女、東方朔列神等創作。

文化局說，林天助未受過正統學校美術教育，是自學有成的素人畫家。最為人津津樂道的是，他不打草稿，直接在廟宇牆面繪圖，鮮靈活現的人物表情及衣裝讓人讚賞，可惜天助師已在1998年仙逝。

文化局指出，根據文史工作者考察，佛祖廟內的作品是目前天助師少數僅存於金門地區，直接在宮廟牆面描繪上圖的遺作，極具文化保存價值。

原廟移92米 揪鄉親幫忙搬家

地方人士說，佛祖廟在多年前就有改建芻議，但意見未能一致，保留行動幾經波折，經過各界努力，終於在上個月，東林社區管委會與烈嶼靈忠廟管委會決定原地重建，但也因壁畫的重要文資價值，扭轉原先拆除的想法，決定將佛祖廟捐給金門縣政府，由民間各界自發舉辦這場距離約92公尺的「百人移廟」行動。

小金門將辦「百人移廟」為搶救「天助師」林天助留下的72幅壁畫作品。（金門縣文化局提供）

佛祖廟內「天助師」林天助的手繪壁畫。（資料照，記者吳正庭攝）

小金門東林佛祖廟地基已完成初步整理，為「百人移廟」作好準備。（金門縣文化局提供）

小金門東林佛祖廟正進行「百人移廟」妥善的準備工作。（金門縣文化局提供）