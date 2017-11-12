欖仁溪生態遊 教你用自然植物玩遊戲！

2017-11-12 07:30

〔記者許麗娟／屏東報導〕里德社區是屏東滿州鄉土地最大、人口最少的村落，當地除了每年9、10月是老鷹過境的著名賞鷹景點，水質清澈的欖仁溪亦是重要的生態旅遊資源，社區不僅每日派員巡守及監測溪流生態，也透過導覽解說方式，帶遊客進入欖仁溪、瀑布，結合動植物認識里德社區。

前往欖仁溪前，遊客會先換上雨鞋、戴著大草帽、手拿著竹棍裝備齊全地出發，沿著林徑步道至終點的欖仁溪瀑布約1.8公里長，一路上聽著解說員說在地故事、生動講解特色植物，讓人在不知不覺中忘了時間，像是海金沙曬乾後揉成團就成了天然的菜瓜布，而莎勒竹不僅是全世界最長的竹子，當地人從小就會拿莎勒竹製作竹槍，只要塞進浸濕的衛生紙就能經磨擦發出響量的爆聲，直到走至欖仁溪溪流，也進入行程最精彩的部分。

里德社區發展協會理事長宋仁宗說：「欖仁溪的水源主要來自南仁山生態保育區的南仁湖流聚而下，因水質清澈，魚、蝦、蟹，甚至螢火蟲、植物生態都很豐富。」走入欖仁溪後，除了有清澈流水相伴，解說員也會拿出特製的竹筒水槍讓遊客打水戰，讓大小朋友體會古早囝仔在物資匱乏的年代，善用自然植物玩遊戲的樂趣。

此外，當地也利用野生的大果藤榕製作不一樣的愛玉DIY，大果藤榕經榕果小蜂授粉後，整顆洗淨、打碎，在水中即能搓出天然果膠，其製作出的愛玉口感較水嫩，與常見以愛玉子、薜荔洗出的愛玉有不同的風味；光嚐愛玉不過癮，由社區媽媽特製的風味餐，利用在地的雨來菇、野薑花、過貓、小青龍等食材變化出創意菜色，亦是遊客造訪里德社區最期待的美味。

DATA

0985-800-823，屏東縣滿州鄉屏東縣滿州鄉山頂路57號，欖仁溪生態遊／每人400元（2人成行）、大果藤榕愛玉DIY／每人80元（10人成行），皆需事先預約，FB：里德生態旅遊

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