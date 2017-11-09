醫病》超音波結合核磁共振 精準改善椎間盤突出症狀

2017-11-09 22:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕20歲的林姓大學生2年前打球跌坐地上摔傷，造成椎間盤突出，壓迫神經，引發下背痛、下肢麻痛，吃藥、復健無效，又不敢開刀，2個月前進行神經阻斷術，以超音波融合核磁共振影像導引，可看到深部的腰椎神經病灶，精準注射藥劑鬆解剝離壓迫的神經，經過2次治療，大幅緩解症狀。

台中榮總疼痛科及放射科醫師蔡昇亨指出，神經阻斷術是針對脊椎壓迫的神經，注射神經阻斷劑，可鬆開、阻隔被壓迫的神經，減輕患部發炎程度，提升身體自癒功能，吃藥復健無效、不敢開刀或是程度還不用開刀的病人，可選擇的保守介入性治療，治療效果佳，不過，事後仍要注意脊椎姿勢，否則仍可能復發。

蔡昇亨說，神經阻斷術一般是在超音波導引下注射，但深及7公分的深部組織會看不清楚，而且可能受空氣和骨頭遮蔽，現在引進新技術，融合核磁共振可看到更深處，精準注射並確認藥劑分布，效果更佳。這項治療可運用於脊椎壓迫神經、退化性關節炎、皰疹性神經痛等病症，但必須自費。

蔡昇亨也提醒，彎腰、轉身或揹重物最容易讓脊椎受傷，常見民眾直接彎腰撿拾物品或拿東西，這都是錯誤姿勢，必須要蹲下來拿，以保護脊椎。

對於腰椎造成腰痠、腰痛患者，蔡昇亨建議可做「骨盆時鐘運動」，平躺、曲膝後，腹部先朝12、6、3、9點鐘方向各動一下做熱身，再以順時鐘和逆時鐘各轉一圈，共做5至10個循環，可在早或晚上做，改善腰椎、關節活動度，如運動中不適，則要進一步就醫檢查。

台中榮總現在也引進寶石能低劑量電腦斷層儀，具高解析、高覆蓋、高能譜分析和超低幅射劑量，可找出0.2至0.3分小腫瘤，也能針對心臟冠狀動脈狹窄、中風病人腦血管血液灌流、結石複雜病人等做詳細檢查，並減少腎功能不佳患者的負擔。

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