嘉義縣2018台灣燈會 議員批攤位「史上最貴」

2017-11-09 18:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府舉辦2018年台灣燈會，最近劃設美食攤位、伴手禮攤位讓業者承租販售；嘉義縣議員王啓澧、林緗亭今天在縣議會定期會縣政總質詢時指出，攤位租金費用門檻過高，恐租不出去，若出現攤位空空的窘境，也無法行銷嘉義縣特色產業。

2018年台灣燈會規劃收費攤位有美食攤商289攤，租金15萬元，保證金1萬元，伴手禮貨櫃市集86攤，租金10萬元，保證金2萬元。

王啓澧說，美食區租金15萬元，平均一天要6250元，非常貴，「攤商真有辦法賺那麼多？會不會沒人來擺？」，建議縣府調整；林緗亭說，「台灣燈會，史上最貴」，許多業者反映燈會通常只有假日才有人潮，甚至「有人潮沒錢潮」，昂貴租金只有財力雄厚的業者才有辦法負擔，在地特色伴手禮業者恐難參與。

縣議員詹琬蓁則在臉書貼文，「大家反映租金貴的離譜，縣府還擔心沒人擺攤」；有業者說，燈會只有假日和晚間有較多人潮，一天有效銷售時間約3到4小時，租金10萬到15萬元太貴。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，先前雲林燈會美食區一攤5萬元，展期9天，嘉義燈會展期長達24天，平均起來租金其實相差不多，且嘉義縣辦理的台灣燈會規劃各燈區都有攤位，讓民眾逛到哪買到哪，不會有熱區、冷區的問題。

許有仁表示，台灣燈會能吸引大量人潮，後續效益很大，在地伴手禮業者設攤，不僅擺攤展期可銷售，若產品吸引客人，燈會後一定會有很多客人再回流或購買，打響嘉義在地伴手禮名號。