放寬公立學校辦實驗教育33％ 全人中學陳振淦：有很大的顧慮

2017-11-09 09:50

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育三法修正草案明將在立法院教育委員會中審議，有關公立學校辦實驗教育占學校總數比例擬從5％放寬到33％，持反對立場的全國教師總工會抨擊教育部「以實驗教育便宜行事做課程改革」，以設立「實驗教育中心」取代「國家教育研究院」。全人實驗中學副校長陳振淦今天受訪時表示， 目前學校型態實驗教育占比5％，特殊情況可到10％，絕大多數縣市都已足夠，況且學校辦實驗教育課程仍採取傳統課綱，冒然擴大到三分之一，有很大的顧慮。

陳振淦當實驗教育審查委員發現，公立學校改制實驗學校，部分學校的教育觀未隨之改變、未更以學習者為主體，多數還維持一般體制內學校採用的9年一貫課綱或未來的12年國教課綱，芬蘭早已取消分科學習，我國在2000年也推動教學創新、強調校本課程，學習改採主題式和統整式，但公立學校改制實驗學校，大部分學校課程仍以「領域」區分，學校整體的體質未對應改變，冒然擴大占比到3分之1，有很大的顧慮。

陳振淦表示，實驗教育三法是源自於民間推動不一樣的教育方式，盼讓台灣小孩有不一樣教育選擇，回應民間興學的立法，最早是叫理念學校或另類教育，開放讓公立學校轉型為公立實驗學校，使教育多元化，保障學生受教權，大家的共識是，目前學校多是「老師在上面說，學生在下面聽、以管理主義對待孩子」的教育方式，並無法因應未來的需要，實驗教育被認為是教育多元化的活水源頭。

草案擬將學校型態規模從480人提升到600人，1994年410教改運動推小班小校，但事實上，很多學校一個老師面對30個學生，私校甚至一個老師帶40、50人，行政院版規定全校學生數不得超過500人，每年級限定50人，但學校總人數既已有總量管制，再規定年級人數就沒有意義，且反而限縮學校招生，應限制的是班級人數，實驗教育落實小班小校天經地義，學校型態師生比1比10，因此最多不超過25人。

陳振淦主張，實驗教育預算應入法，直轄市或縣市目前只有「獎勵」，但中央對於辦學單位可以有實質的支持，以社區大學近20年來蓬勃發展為例，即是教育部編列終身教育預算來支持社區大學，同理，對實驗教育來說，中央政府應「補助」實驗教育辦學團體，對辦理績效良好的縣市政府，中央也應給予預算支持，鼓勵地方政府支持實驗教育。

陳振淦表示，實驗教育從中小學延伸到大學有其必要，台灣實驗教育各階段均有升學需要，實驗教育學生以自己為學習主體，學習內容扣緊未來需要，進入大學之後，反被限制只能修那些課程，教育部高教司和技職司目前均在討論使大學入學管道更多元，使實驗教育學生能繼續保有學習方式。

陳振淦認為小規模辦理實驗大學，可促進大學教育多元化，目前已有大學意識到應有不同型態的學習方式，包括各系院降低必修學分，擴大學生自主學習學分，大一不分系等，實驗大學規模不可能太大，因有規模限制，不會衝擊現在的大學，或也可讓少部分面臨退場轉型的大學轉成實驗學校，他對立委張廖萬堅提案使實驗教育延伸到大學樂觀其成。

陳振淦表示，據悉，雲林、台中、台北辦學單位都在規畫實驗大學，台中實驗教育園區在東勢高工有8公頃校地，包括12年一貫學校及自由博雅大學，實驗大學嘗試打破學系，學生可有主修，如主修數學、資訊工程，比照數學系或資訊系核心必修學分，甚至有可能連主修都沒有，學科只分人文科學、社會科學、自然科學3個領域，學生也可跨校選修或到社區大學或企業修習學分。