若颱風明生成 吳德榮：最快週日帶來大雨

吳德榮表示，明日東北風減弱，天氣好轉，氣溫回升，西半部白天高溫又會達31度以上、東半部也會在30度左右，但僅維持一天。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-09 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（9日）各地清晨觀測低溫約在21至24度間，預測白天桃園以北及宜花舒適偏涼，中南部地區則較悶熱，日夜溫差較大。氣象專家吳德榮表示，明（10日）熱帶擾動有機會生成為颱風，外圍水氣最快在週日（12日）帶來大範圍的降雨。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上表示，今晨平地最低溫在嘉義21.3度，其中已包括輻射冷卻、降溫的作用，可見冷空氣是很弱的；今晨累積雨量圖則顯示，桃園以北及東半部仍有局部雨，桃園及台北平地雨較零星。

吳德榮指出，明日東北風減弱，天氣好轉，氣溫回升，西半部白天高溫又會達31度以上、東半部也會在30度左右，但僅維持一天，是一隻小「秋老虎」。北台灣今天涼、明天熱，要多留意氣溫的劇烈變化。

關於颱風的影響，吳德榮說，明日熱帶擾動在通過菲律賓、進入南海之後，有機會逐漸發展成第24號颱風，週六（11日）朝海南島前進，逐漸減速，向北緩慢迴轉；目前資料顯示颱風不致侵台，但其外圍的水氣可能影響台灣週日至下週二（12日至14日）的天氣，並將帶來範圍比較大的降雨，但對各地影響的程度仍有變化，是需要再進一步觀察的。