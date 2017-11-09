85大樓不見了！今後3天高屏空污紅害警示

高屏地區今天空氣品質仍不佳，圖為昨天85大樓幾近隱身。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-09 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中南部空氣品質有多糟？昨天高雄85大樓就被髒空氣給「隱身」掉了，天空灰濛濛，連高雄地標大樓都不見了。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，今天大氣仍擴散不良，尤其是高屏地區已發出紅色警示，明後天仍陷紅害當中，雲嘉南地區則是橘色提醒，其他地區為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

環保署提醒，民眾外出活動要戴上口罩，並且避免在外活動太久。