5頻道從台數科下架 東森購物：會員權益不變

2017-11-08 17:13

〔記者卓怡君／台北報導〕東森購物台旗下5個頻道今日開始確定在台數科集團所屬系統台下架，估計影響約33萬收視戶，地區範圍包括台中市大屯有線電視、台佳光有線電視、南投縣市中投有線電視，雲林縣佳聯有線電視、北港有線電視等收視戶將無法收看東森購物台。

此爭議起因於購物頻道上架費居高不下，東森購物台5個頻道1年需付給台數科集團系統台高達約1.2億元上架費，東森購物認為，不同區域的消費人口、消費能力不同，上架費應有所區隔，在市場機制上應給予合理調整價格的空間。但雙方對於上架費調降問題始終未達成共識，台數科也向國家通訊傳播委員會（NCC）申請將東森購物頻道下架，並提起民事訴訟、拒收東森購物台支付承諾上架費的支票，對其他有上架費爭議的購物台卻毫無動作；因此，東森購物台認為台數科有明顯差別待遇與濫用市場地位，具狀向公平交易委員會檢舉。

針對台數科所屬系統台區域將東森購物頻道下架是否會影響營收，東森購物表示，整體影響並不大，雖然在有線電視部分減少了台數科等系統台近33萬戶的收視戶，但近年積極拓展新通路，尤其今年東森購物已成功上架中華電信MOD，以目前MOD現有150萬戶計算，一加一減，等於東森購物的電視購物通路實際上還增加了117萬戶的收視戶，若MOD今年底達到200萬戶的目標，東森購物等於大幅增加了167萬戶的收視戶數，而且還免去原來台數科等系統台高昂上架費。

東森購物在MOD已上架的5個頻道在此部份營收目標今年為7億元，看好MOD戶數持續增長，明年將挑戰10億營收。