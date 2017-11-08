「斗六茂谷柑親子路跑」受理報名 路線未經過茂谷柑園

「斗六茂谷柑親子路跑」開始報名。（記者詹士弘攝）

2017-11-08 17:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六特產茂谷柑今年預期可以豐收，台灣全民運動協會配合茂谷柑上市，將辦理「雲林斗六茂谷柑親子路跑」活動，名額上限3000人，完成報名者可獲得紀念T恤和科技慢跑鞋，美中不足的是，規劃的3公里路跑路線未經過茂谷柑園。

台灣全民運動協會理事長游明德說，年初辦理的雲林斗六燈會路跑，吸引數千名跑者參與，為滿足運動愛好者的熱情，台灣全民運動協會明年1月28日將於斗六棒球場再度舉辦路跑，辦理時間剛好碰上茂谷柑採收期，所以將活動與在地農產與結合，取名為斗六茂谷柑親子路跑。

台灣全民運動協會今天特別邀請斗六人文社交圈版主石宏道、副版主鍾麒以及管理員薛書佩當模特兒，穿上賽事紀念T恤及慢跑鞋跑步進入記者會現場，宣傳活動。

斗六市長謝淑亞感謝台灣全民路跑協會為斗六的農民行銷茂谷柑，路跑活動當天恰逢斗六茂谷柑節舉辦期間，參加完路跑的朋友們，可以到公所廣場來買最當季、酸甜好滋味的茂谷柑，逛逛豐富多元好好買的年貨市集，從路跑到茂谷柑節，一整天要讓大家在斗六滿載而歸。

斗六茂谷柑親子路跑活動即日起至11月30日報名，名額3000人，完成報名者可獲得紀念T恤和科技慢跑鞋，若團體80人一起報名，可擁有教練級的智能電控飛輪車，當天來路跑，還有高級飛輪車、自行車、茂谷柑禮盒等豐富的獎品可摸彩。