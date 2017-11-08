醫訊》梨山專科醫師不足 衛生局長：將試辦遠距醫療解決

2017-11-08 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕衛生局長呂宗學率衛生局同仁及醫護人員上梨山，了解當地醫療情況，地方反映，當地專科醫師缺乏，居民常需下山到宜蘭、埔里或台中市區就醫，十分不便；呂宗學表示，中山醫學大學附設醫院承辦和平區整合醫療（IDS），提供梨山地區多項專科診療門診，未來若醫師法鬆綁，將試辦遠距醫療解決偏鄉專科醫師不足的問題。

衛生局長呂宗學7日率中山附醫顔啟華博士、衛生局醫事管理科長洪美智、企劃科長楊惠如等前往梨山地區了解當地醫療情形；地方居民反映，梨山地區因缺乏專科醫師，居民常需下山到宜蘭、南投埔里或台中市區就醫，十分不便。

衛生局表示，為提升和平地區民眾醫療品質及就醫便利性，除有和平及梨山衛生所提供醫療門診、緊急救護等業務，自101年4月起，衛生局並輔導中山醫學大學附設醫院承辦和平區醫療整合效益給付計畫（IDS），每月定時定點巡迴和平區的自由、達觀、松鶴、谷關、平等、武陵等地區，提供肝膽腸胃科、精神科及眼科等專科診療門診服務，還有針對獨居老人或行動不便者到宅診療。

民眾反映，復健治療需神經外科、骨科或復健科醫師開立處方，1次處方只能復建6次，梨山區空有復健治療師，但患者常需下山就醫開立處方後再上山復健，很不便。

呂宗學表示，梨山區因患者不多，若派專科醫師長駐，不符合醫療資源利用原則，遠距醫療是最好的解決辦法，因衛福部正推動遠距醫療修訂草案，未來醫師法鬆綁，梨山地區即可率先試辦，透過衛生所家醫科醫師與專科醫師遠距合作，提供偏鄉居民專科醫療，解決專科醫師不足的問題。

和平區代表會副主席羅進玉表示，居民對山上的醫療品質信心不夠，因梨山到距離最近的醫院車程至少2.5小時，樂見遠距醫療在梨山地區試辦。